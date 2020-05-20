شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5 في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.

أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء، وذلك فوق "روسيا اليوم".

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.8 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2509 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل وفاة جديدة و20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 132 مصابا، وأفادت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1214 حالة شفاء و3 وفيات، وفيما سجلت روسيا 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.