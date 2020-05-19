شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لحالة الطقس في المملكة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن توقعاتها لحالة الطقس في المملكة، غداً الأربعاء.
وجاءت توقعات “الأرصاد” باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثير هذه الأجواء ليشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والرياض والقصيم والشرقية.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن تسجل مدينتا الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة بمقدار 42 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بمقدار 17 درجة مئوية.
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