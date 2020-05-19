شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لحالة الطقس في المملكة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن توقعاتها لحالة الطقس في المملكة، غداً الأربعاء.

وجاءت توقعات “الأرصاد” باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثير هذه الأجواء ليشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والرياض والقصيم والشرقية.

Advertisements

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن تسجل مدينتا الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة بمقدار 42 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بمقدار 17 درجة مئوية.