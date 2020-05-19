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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إنهاء إجراءات المواطنين العائدين للمملكة من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في لندن، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أولى رحلات عودة المواطنين من مطار مدينة مانشستر البريطانية.
ونشر حساب سفارة المملكة في بريطانيا على موقع “تويتر” صوراً للمواطنين السعوديين في مطار مانشستر أثناء إنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.
جدير بالذكر أن تلك الرحلة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، لضمان سلامة المواطنين خارج المملكة ومساعدة الراغبين بالعودة منهم لأرض الوطن.
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