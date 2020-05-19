شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحدد عقوبات أي تجمع للمتسوقين أو العاملين بالمحلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الداخلية، العقوبات المقررة على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عقوبة المخالفة للمرة الأولى هي الغرامة بقيمة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف، و5000 على الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

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وتابعت أن العقوبة في المرة الثانية، هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة في المرة الثالثة، وبالنسبة للحضور فالغرامة ستكون 10 آلاف في المرة الثانية ويُحال للنيابة العامة في المرة الثالثة.

وأشارت الداخلية إلى أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ودعت وزارة الداخلية الجميع للإبلاغ عن أي تجمع مخالف وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).