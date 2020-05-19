أفضل موبايلات الفئة المتوسطة لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تشتد المنافسة عام بعد عام بين شركات الموبايلات المختلفة وتحاول كل شركة تقديم أعلى الإمكانيات مع أقل سعر ولكن هذا العام الأمر يختلف قليلًا؛ حيث بدأت شركة أبل في المنافسة ضمن الفئة المتوسطة، وفيما يلي سنقدم لكم مواصفات أفضل موبايلات الفئة المتوسطة في سنة 2020، مع سعر كل هاتف في الأسواق المصرية طبقاً لما نشره موقع موبي سي للموبايلات.



هاتف iPhone SE 2020:

أطلقت شركة أبل موبايل ايفون SE 2 لينافس في الفئة المتوسطة، مع هيئة خارجية تشبه iPhone 8، بمواصفات داخلية تشبه iPhone 11.

مواصفات وسعر الهاتف:

معالج Apple A13 الأحدث من الشركة، مع معالج رسوميات أبل GPU.

ذاكرة صلبة بمساحة 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة RAM بمساحة 3 جيجا.

نظام التشغيل iOS 13.

شاشة Retina IPS LCD بحجم 4.7 إنش، مع دقة 1334 * 750 بكسل.

كاميرا هاتف Iphone Se 2020 خلفية 12 ميجا بكسل، مع كاميرا سيلفي 7 ميجا بكسل.

بطارية 1821 ملّي أمبير.

سعر الموبايل يبدأ من 400 دولار (6300 جنيه مصري تقريبًا).

هاتف Realme 6 Pro:

قامت أوبو بالتفوق على جميع المنافسين من خلال إضافة معدل التحديث 90 هرتز لشاشة ريلمي 6 برو الذي يُعد من افضل موبايلات الفئة المتوسطة.

مواصفات وسعر الهاتف:

معالج Snapdragon 720G بدقة 8 نانو، مع معالج رسوميات Adreno 618.

ذاكرة الجوال الصلبة مساحتها 128 جيجا، وذاكرة الرام مساحتها 8 جيجا.

شاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، مع جودة Full HD Plus.

نظام الأندرويد من الإصدار العاشر.

كاميرا خلفية بقدرة 64 و 12 و 8 و 2 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 16 و8 ميجا بكسل.

بطارية 4300 ملّي أمبير.

سعر الموبايل الرسمي 5390 جنيه مصري.

هاتف Huawei Nova 5T:

أطلقت الشركة موبايل نوفا 5 تي أقوى معالج في الفئة المتوسطة مما جعله يتربع في قائمة افضل موبايلات الفئة المتوسطة 2020 بتحديث هذا الشهر، ويتمكّن الهاتف من تشغيل أحدث الألعاب على أعلى جودة دون أي بطئ، لذا فهو من أفضل هواتف الفئة المتوسطة.

مواصفات وسعر الهاتف:

معالج Kirin 980 بدقة 7 نانو، مع معالج رسوميات Mali-G76 MP1. Advertisements

ذاكرة صلبة ROM بمساحة 128 جيجا، مع ذاكرة RAM بمساحة 8 جيجا.

شاشة IPS LCS بمقاس 6.26 إنش، مع دقة عرض 2340*1080 بكسل.

نظام Android 10.

كاميرا خلفية 48 و16 و2 و2 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل.

بطارية 3750 ملّي أمبير.

سعر الموبايل الرسمي 5899 جنيه مصري.

هاتف Samsung A80:

موبايل Samsung A80 بتصميم فريد مع كاميرا خلفية يمكن استخدامها ككاميرا سيلفي.

مواصفات وسعر الهاتف:

معالج Snapdragon 730 بدقة 8 نانو، ومعالج رسومي Adreno 618.

ذاكرة صلبة 128 جيجا، مع ذاكرة رام 8 جيجا.

شاشة Super AMOLED بمساحة 6.7 إنش، مع دقة عرض 2400 * 1080 بكسل.

نظام التشغيل Android 9 (يمكن تحديثه لـ 10).

كاميرا 48 و8 ميجا بكسل مع TOF 3D، وتعمل ككاميرات خلفية أو سيلفي.

بطارية 3700 ملّي أمبير.

سعر الموبايل 6999 جنيه مصري.

هاتف Xiaomi Redmi Note 9s:

من افضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم قيمة عالية مقابل سعر منخفض، وحقق الكثير من المبيعات لحظة وصوله إلى الأسواق.

مواصفات وسعر الهاتف: