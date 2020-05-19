ساويرس: إجراءات الوقاية التي يتبعها المصريون لمكافحة كورونا "صفر"... فيديو

وأضاف ساويرس في حوار مع قناة "روسيا اليوم"، أن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا "صفر".

وأوضح "لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير، بقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة".

وتابع "من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500".

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واستطرد "الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس".

وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية، مؤكداً أن من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي، أقول لهم، "أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان قد تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لدعم الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما نفى ما ذكرته تقارير خلال الفترة الماضية، بشأن تخفيضه رواتب العاملين لديه بنسبة 50%، بسبب أزمة جائحة "كورونا".

وقال في حواره مع قناة "سكاي نيوز" عن تخفيض رواتب موظفيه، إن هذا لم يحدث، ولم تمس مرتباتهم، مؤكدا أنه يدفع أجور موظفيه كاملة.

ولفت إلى أن هناك تصيّد دائم لتصريحاته، وأنه ما ذكره أن بعض الشركات قد تلجأ لخفض رواتب موظفيها، في حالة عدم قدرتها على الالتزام بذلك لفترة طويلة في ظل استمرار الأزمة الحالية.