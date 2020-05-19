 ملمحا إلى الهجوم السيبراني على إيران… رئيس الأركان الإسرائيلي: سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة

وجاءت تصريحات كوخافي في حفل تسليم وتسلم قيادة الجبهة الداخلية.

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن الجنرال كوخافي، أن "مواصلة العمل بواسطة الوسائل العسكرية المتنوعة وطرق القتال الخاصة لاستهداف العدو. المناطق المأهولة التي تمركز فيها العدو لن تكون عائقا أمامنا لمهاجمته".

وتابع كوخافي "أثبتت عشرات الهجمات، حتى في الآونة الأخيرة، تفوق المخابرات وقوة الجيش الإسرائيلي".

وأشار كوخافي الى أنه "على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي بحماية مواطني البلد من الجيوش الإرهابية من حولنا، وعندما تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد في الهجوم بالقوة لإحباط التهديدات. وبينما نبذل كل ما بوسعنا لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، فإن العدو يبذل قصارى جهده لإيذاء المدنيين".

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سبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي.

ودعمت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت تقريرها بأقوال مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، مشيرة إلى أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مايو/أيار بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية، من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ونفت إيران مرارا تورطها في محاولة القرصنة الفاشلة يوم 24 أبريل/ نيسان على شبكات توزيع المياه الإسرائيلية.