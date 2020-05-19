صحيفة: طائرة إماراتية تصل إلى إسرائيل في أول رحلة مباشرة بين البلدين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه للمرة الأولى في إسرائيل، تهبط طائرة شحن من قبل شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية، وهي شركة الطيران الوطنية في أبوظبي، في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.
وأفادت الصحيفة بأن الطائرة هبطت في رحلة مباشرة من أبو ظبي، وهي طائرة شحن تحمل مساعدة إنسانية للسلطة الفلسطينية، بهدف التعاطي مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوردت القناة العبرية الـ"العشرين" أن الطائرة الإماراتية هبطت في مطار بن غوريون بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ونشر صحفي إسرائيلي مجموعة من صور الطائرة الإماراتية قبل وبعد هبوطها في بلاده.
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