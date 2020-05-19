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وأضافت:"يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع"،وفق وكالة"رويترز".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت:"يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور… يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا".
ودعا مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا جميع البلدان إلى الالتزام بحظر الأسلحة وعدم التدخل أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم القتال، وبإمكان المجلس توبيخ الدول علنًا أو فرض عقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن للضغط على الدول القوية من أجل وقف التصعيد في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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