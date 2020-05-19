شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نحن فى حل من الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس نحن في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز، وأطراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دون استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي لجائحة "كورونا"، لتنفيذ مخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتدمير ما تبقى من فرص ضئيلة لتحقيق حلّ الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم.