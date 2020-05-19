شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة قطر لغير المسلمين فى شهر رمضان يستفز رواد السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار مقطع فيديو متداول على وسائل السوشيال ميديا، لمجموعة من القطرين يوزعون وجبات إفطار رمضان رافضين إعطاء عاملين فقيرين لأنهما غير مسلمين، الأمر الذى تسبب فى استفزاز وغضب قطاع كبير من المتابعين لهذا الفيديو.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذا الفيديو معبرين عن غضبهم ورفضهم لهذا السلوك الذى يتنافى مع دين الإسلام ونوازع الإنسانية والرحمة بالإنسان.

فى سياق آخر، أكد سجناء فى قطر لـ هيومن رايتس، أن الطواقم الطبية توقفت عن زيارتنا في سجن قطر المركزى، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فى مشهد يؤكد عدم تقصير السلطات القطرية فى حق المسجونين داخل قطر.

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