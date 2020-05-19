شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث هاتفياً تأجيل انعقاد قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس التونسي بحث خلال اتصال هاتفي أجراه مع لويز موشيكيوابو الكثير من الموضوعات، بينها تأجيل تنظيم القمة الفرنكوفونية، واقترح عقدها في جزيرة جربة التونسية .



وأضاف البيان أن الأمينة العامة للمنظمة رحبت بالفكرة وتعهدت بالعمل على تحقيق ذلك، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّه سيتمّ عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.