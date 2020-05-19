مساعدات طبية قطرية تصل شمال مقدونيا

سكوبيه / الخليج 365



وصلت مساعدات طبية أرسلتها قطر إلى جمهورية شمال مقدونيا، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.



وكان في استقبال طائرة المساعدات التي حطت في مطار سكوبيه الدولي، الثلاثاء، كل من نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الشؤون الأوروبية في شمال مقدونيا "بويار عثماني" ونائب وزير الصحة "أرمند أرسلاني" ونائب السفير القطري لدى سكوبيه "حمد جاسم المحمد".



وقال نائب رئيس الوزراء "بويار عثماني" في تصريح صحفي، أنهم سيوزعون المساعدات الطبية القادمة من قطر على المؤسسات الصحية في البلاد.



وأضاف: "تتضمن (المساعدات) كمامات جراحية وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها من قبل الأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة".



Advertisements

ووصف عثماني المساعدات الطبية القادمة من قطر بأنها انعكاس جيد للعلاقات الثنائية بين البلدين.



من جانبه أعرب نائب السفير القطري "حمد جاسم المحمد" عن سروره وفخره بتسليم المساعدات الطبية المرسلة بتعليمات من أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".



وأوضح أن المساعدات تتكون من 8.5 أطنان من معدات الوقاية الطبية، وتهدف إلى حماية الكوادر الطبية التي تعمل على مدار اليوم لمكافحة جائحة كورونا.



وأفاد أن هذه المساعدات تثبت الصداقة الحقيقية بين قطر وشمال مقدونيا.



وأرسلت قطر إلى جمهورية شمال مقدونيا 500 ألف كمامة جراحة ونحو 80 ألف كمامة من نوع N95 وFFP2، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.