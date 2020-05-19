العراق.. حظر تجوال شامل في أسبوع العيد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، يشمل عطلة عيد الفطر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن أيام عطلة عيد الفطر، ستبدأ من الأحد إلى الخميس مع "فرض حظر التجوال الشامل".

ويصبح بذلك الأسبوع المقبل في العراق قيد حظر التجوال الشامل، إذ أن يومي الجمعة والسبت بحكم قرار حكومي سابق يخضعان لحظر كامل.

وهذه ثاني خطوة حكومية تقر الحظر الشامل في عموم العراق خلال نحو شهرين.

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وفي منتصف آذار/مارس الماضي، فرض العراق حظر التجوال الشامل حتى 21 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يخففه لجزئي يسمح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء الجمعة والسبت يكون الحظر فيهما شاملا.‎

ونقل بيان الحكومة اليوم عن وزير الصحة حسن محمد التميمي قوله: "تزايد عدد المصابين بكورونا بدأ يضع الضغط على النظام الصحي".

وأضاف أن "التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام إلى ما لا يحمد عقباه".

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق 3611 إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي منهم 131، وتعافى 2366.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجوال، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

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