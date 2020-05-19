شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إتلاف 1600 لتر «سوبيا» في الشوقية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، موقعًا مخالفًا يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة غير صحية وغير آمنة، حيث صادرت وأتلفت 1600 لتر من السوبيا المحضرة وتمَّ اتخاذ اللازم حيال المخالفين .

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط الموقع المخالف وغير المرخص، حيث تمَّ رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الإعداد والتحضير للمشروب وبطرق عشوائية على أيدي عمالة مخالفةً ، في بيئة تفتقر إلى آدنى الاشتراطات الصحية و مصادرة الادوات المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات .

يذكر أن تكثيف حملات التفتيش يأتي حرصاً على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.

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