مرزوقة وأبو قحط.. قصة صورتين من السعودية جذبت الملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

لم يتوقع منصور أن تصبح مسابقته السنوية لأفضل صورة، حديث العالم على موقع تويتر، الاثنين، وأن نتجح في جذب ملايين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

ونشر حساب منصور، على موقع تويتر، مسابقة اعتاد على القيام بها كل فترة، وهي نشر المشاركين لصورة من تصويرهم، على أن يتم التصويت للصورة الأجمل عن طريق عدد نقرات "الإعجاب" من المتابعين، على أن يمنح الفائز بأجمل صورة جائزة 500 ريال سعودي.

وبعد ساعات من الإعلان، أصبحت المسابقة تنافسا عالميا، بين صورتين تحديدا، لحساب اسمه "أبو قحط"، مختص بأخبار كرة القدم، وحساب آخر لفتاة اسمها "مرزوقة"، يتابعنه الفتيات.

وتحولت مسابقة التصويت لأجمل صورة إلى صراع "كلاسيكي" بين الرجل والمرأة، ليبدأ الشبان بالترويج لصورة أبو قحط، حتى أصبح الأمر مثل كرة الثلج التي تكبر بتدحرجها، ليصل الأمر للمشاهير من الشبان، كلاعبي كرة القدم والفنانين، الذين بدأوا بدعم الصورة التي باتت تمثلهم جميعا، في صراع تويتر، أمام الفتيات.

ومن ناحية أخرى، بدأت الفتيات بالتصويت بشكل مكثف، لصورة مرزوقة، وسرعان ما شاركت كبار الفنانات بدعم صورة مرزوقة، في صراع "لطف الأجواء"، وشغل رواد تويتر مساء الإثنين.