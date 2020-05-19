إصابة وزير مصري سابق في عهد مبارك بفيروس كورونا

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وقالت مصادر قريبة الصلة بالمهندس سامح فهمي أنه يخضع نفسه حاليا للحجر الصحي في منزله حيث يتناول العلاج من قبل الأطباء، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.
وارتفع اليوم الثلاثاء معدل الإصابات اليومي بوباء كوفيد-19 في مصر بشكل كبير، بعد تسجيل 720 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز الإجمالي 13 ألف حالة بينهم 659 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه "تم تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 14 حالة جديدة".
وأضاف البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة".
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