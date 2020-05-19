شرطة الرياض: القبض على مقيم بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، فإن "المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول".

وأضاف المتحدث أن المقيم يقوم بنقلهم من المنزل الذي يأويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسول فيها، مشيرا إلى أنه يعود بهم في نهاية اليوم، ويجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

ووفقا للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فقد تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.