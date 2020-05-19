© AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT
وأوضحت القناة أن نصر الله تمكن من غرس روح المقاومة بوعي وإتقان كبيرين للغاية، ونجح في توثيق عملياته بالصوت والصورة منذ التسعينيات، وقام بعمليات وحروب "استنزاف" ضد الجيش الإسرائيلي.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الانسحاب من لبنان كوّن ظاهرة تسمى "اللبننة"، وهي ظاهرة تعني تصدير فكر المقاومة من حزب الله اللبناني إلى الجماعات والفصائل الفلسطينية المختلفة.
ويشار إلى أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أمر بانسحاب قواته من الجنوب اللبناني في الخامس والعشرين من مايو/أيار 2000، فيما اعتبر بأنه "فشل استراتيجي لإسرائيل"، و"انتصار معنوي لحزب الله اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار عسكري إسرائيلي: وصف نصر الله بلادنا بـ" أوهن من بيت العنكبوت" ساعد المقاومة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.