مستشار عسكري إسرائيلي: وصف نصر الله بلادنا بـ" أوهن من بيت العنكبوت" ساعد المقاومة الفلسطينية

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ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن يائير أنسباخر، المستشار العسكري والأمني في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن خطب نصر الله ساعدت المقاومة الفلسطينية في مهاجمة الجيش الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة خطاب الأمين العام لحزب الله، حينما وصف إسرائيل بـأنها "أوهن من بيت العنكبوت".

وأوضحت القناة أن نصر الله تمكن من غرس روح المقاومة بوعي وإتقان كبيرين للغاية، ونجح في توثيق عملياته بالصوت والصورة منذ التسعينيات، وقام بعمليات وحروب "استنزاف" ضد الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الانسحاب من لبنان كوّن ظاهرة تسمى "اللبننة"، وهي ظاهرة تعني تصدير فكر المقاومة من حزب الله اللبناني إلى الجماعات والفصائل الفلسطينية المختلفة.

ويشار إلى أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أمر بانسحاب قواته من الجنوب اللبناني في الخامس والعشرين من مايو/أيار 2000، فيما اعتبر بأنه "فشل استراتيجي لإسرائيل"، و"انتصار معنوي لحزب الله اللبناني".