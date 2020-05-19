شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر "كوانت ليز" فى الإمارات يعلن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات يعلن عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق.

وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات، أنه يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات اليوم الثلاثاء، عن 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1214 حالة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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وقال مسؤول أمس الاثنين، إن دولة الإمارات ستمدد حظر التجول الليلى ساعتين بدءا من يوم الأربعاء، بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيف الظاهرى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفى، إن حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.