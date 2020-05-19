شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء السعودى يبدأ تطبيق إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما لكافة المحاكم بالمملكة، يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا، والذي تضمن أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أوضح الصمعاني، إن هذا المبدأ أُقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار، وفقا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا، ومنها «تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء».
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