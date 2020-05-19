شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إقامة صلاة العيد بجامع الفاتح وفقا للتعليمات الصحية وبالمساجد تكبيرات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين نقل صلاة العيد من جامع الفاتح، ورفع التكبيرات بالمساجد فقط.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أنه في ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا أن يتم نقل خطبة عيد الفطر المبارك مباشرة من جامع أحمد الفاتح عبر الوسائل المرئية والمسموعة إظهاراً لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وذلك بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين على غرار صلاة الجمعة وبذات الاشتراطات التي اجازها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ونسقت الوزارة البحرينية، مع الأوقافين لإحياء يوم العيد بالتكبيرات قبل صلاة العيد في دور العبادة بواسطة المؤذن فقط، سائلة الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيئ الأسقام، وأن يمّن بالشفاء والعافية على المصابين به، وأن يحفظ الجميع منه، ويعجل بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل، وأن يرزقنا الأمن والأمان والاطمئنان، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.