أنور قرقاش يشدد على ضرورة وقف فورى وشامل لإطلاق النيران فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على ضرورة وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية فى ليبيا، قائلا:" ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية".

وقال قرقاش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي - فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".



أنور قرقاش



قرقاش

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وتابع:"الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات. ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم".

كان الدكتور قرقاش قد أكد على ضرورة التصدى للعنف المتواصل ضد الأبرياء والمدنيين فى أفغانستان، مدينًا استهداف المدنيين فى أفغانستان بالعمليات المسلحة وتفجير العبوات الناسفة، الأمر الذى يفشل أى محاولة لإنجاح العملية السياسية فى البلاد، بينما يسعى طرف لاستخدام العنف والإرهاب.

وقال الدكتور أنور قرقاش، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لابد من التصدى بقوة للعنف المتواصل ضد المدنين الأبرياء فى أفغانستان.. فلا يجوز الحديث عن السلام مع إستمرار العنف وإستهداف المدنيين عبر التفجيرات المروعة.. ولا يمكن للعملية السياسية أن تنجح فى ظل إستمرار منطق الترويع والقتل الذى إختارته الجماعات المتطرفة والإرهابية"

كان تنظيم "داعش" قد نفذ هجومًا إرهابيًا فى أفغانستان منتصف الأسبوع الماضى مستهدفًا مستشفى توليد فى كابول، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، من بينهم رضَّع وممرضات، إضافة إلى تنفيذ التنظيم الإرهابى هجومًا ثانيًا استهدف جنازة وأدى إلى سقوط نحو 37 شخصًا على الأقل.

ويشار إلى أن مسؤولون أفغان، كانوا قد قالوا، السبت، إن ما لا يقل عن 15 من قوات الأمن و92 من مسلحى حركة طالبان قتلوا فى اشتباكات متفرقة اندلعت فى أربعة من أقاليم البلاد، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزجان زارجاى إبادى قوله إن مسلحى الحركة اقتحموا نقطة تفتيش أمنية فى مديرية ده راوود مساء الجمعة، وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مقتل 9 من أفراد الأمن و21 مسلحا، فيما أصيب 6 من أفراد الأمن و8 مسلحين.