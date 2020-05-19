تفاصيل الأداة الجديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن كورونا بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، إن الأداة الجديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا في الإمارات تعتمد على التقنية الجديدة ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.

وأضافت القناة، أن الأداة الجديدة التي تستخدم المجهر الإلكتروني ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان، موضحة أن تقنية DPI المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات يعلن عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق.

وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات، أنه يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات اليوم الثلاثاء، عن 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1214 حالة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وقال مسؤول أمس الاثنين، إن دولة الإمارات ستمدد حظر التجول الليلى ساعتين بدءا من يوم الأربعاء، بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيف الظاهرى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفى، إن حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.