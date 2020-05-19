شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: نسعى لأن يكون الطلبة القاطرة للنهوض بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سعى الدولة الجاد لأن يكون الطلبة هم القاطرة للنهوض بالوطن فى كل المجالات.

وقال تبون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الطالب الموافق 19 مايو من كل سنة "إلى كل الطالبات والطلبة، رغم أن يومكم الوطني يأتي في ظروف صعبة، إلا أننا نسعى جادين لأن تكونوا القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات. كل عام و أنتن وأنتم بخير، صح صيامكم وعيد مبارك سعيد..تحيا

الجزائر".

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