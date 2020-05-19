شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفرض حظر تجوال من 1 ظهرًا حتى 7 صباحًا خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية اليوم الثلاثاء عن فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صادر من رئاسة الوزراء الجزائرية، إن تلك الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي خلال عيد الفطر المبارك ستطبق في كافة الولايات الـ 48، مضيفًا أنه تم منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، خلال عيد الفطر.

وتطبق السلطات الجزائرية حاليا حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ 48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

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