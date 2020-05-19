شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة ناعيا صالح كامل: سنفتقد حضورك الجميل ومداخلاتك القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أسامة بن أحمد نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وفاة الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودى الذى وافته المنية أمس الاثنين، قائلا:"سنفتقد حضورك الجميل ومداخلاتك القيمة".

وقال السفير السعودى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"رحم الله الشيخ صالح كامل . رجل الأعمال.. ورجل البر.. والأخ الأكبر، سنفتقد حضورك الجميل ومداخلاتك القيمة أيها العزيز في لقاءات مجلس الأعمال بـ مصر، اسأل الله عز وجل أن يتغمدك بواسع رحمته ويشملك بعظيم مغفرته، وأن يلهم آل كامل وذويهم الصبر والسلوان".



أسامة نقلى والشيخ صالح كامل

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السفير السعودى

وفى سياق متصل، نشرت صحيفة عكاظ السعودية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور تشييع جثمان الشيخ صالح كامل إلى مثواه الأخير بمقبرة المعلاة فى مكة المكرمة، وذلك بعد انتهاء مراسم الصلاة عليه فى المسجد الحرام بحضور نجله عبد الله وعدد من الشخصيات البارزة.

ولم تتمكن زوجته الفنانة صفاء أبو السعود من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس كورونا.

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.