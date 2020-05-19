شكرا لقرائتكم خبر عن عمان: منحى إصابات فيروس كورونا مازال تصاعديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة العُمانية، منحى إصابات كورونا ما زال تصاعديا ولم ندخل الذروة بعد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان فى بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (292) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (119) حالة لعمانيين، و (173) حالة لغير عمانيين.، ليرتفعد عدد المصابين إلى 5671 حالة، منوهة بوفاة حالة ليرتفع عدد الحالات التى توفيت بسبب الفيروس إلى 26 حالة.
وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
وكانت أصدرت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عدة قرارات منها: تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق المساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.
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