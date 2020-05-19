شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران الإماراتية تنقل مساعدات طبية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم شركة الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الشركة أدارت رحلة شحن تنقل إمدادات إنسانية للفلسطينيين من الإمارات . وقالت المتحدثة إن الشركة أرسلت رحلة شحن إنسانية من أبوظبي اليوم 19 من مايو لتوصيل إمدادت طبية للفلسطينيين. وذكرت أنه لم يكن على متن الرحلة أي ركاب.

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