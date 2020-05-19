شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تزيد ساعات حظر التجول خلال عطلة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن السلطات ستزيد ساعات حظر التجول المفروض للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر. وبموجب القيود الجديدة، سيسري الحظر من الواحدة ظهرا حتى السابعة صباحا في معظم المناطق ومن الخامسة مساء إلى السابعة صباحا في بقيتها. وأبلغت الجزائر عن 7377 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و561 حالة وفاة. Advertisements

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