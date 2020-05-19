شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعرض خطتى ترحيل العمالة المخالفة وإجلاء العمالة الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية الكويتى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة خطة ترحيل العمالة المقيمة بصفة غير قانونية في الكويت، وخطة إجلاء العمالة الوافدة إلى أوطانهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية رئيس فريق عمل تنفيذ الآلية الخاصة بتشجيع وحث المقيمين للعودة لأوطانهم مريم العقيل، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

واستعرض وزير الخارجية الكويتي، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية، عبر التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في الكويت، والتنسيق القائم معها لمغادرة رعاياها إلى أوطانهم.

كما تناول الاجتماع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه سفارات الدول التي لديها عمالة في الكويت؛ للقيام بمسؤولياتها القانونية لتسهيل إجراءات مغادرة مواطنيها.

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