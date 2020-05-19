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صور.. تشييع جثمان صالح كامل لمثواه الأخير بعد الصلاة عليه فى المسجد الحرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة عكاظ على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور تشييع جثمان الشيخ صالح كامل إلى مثواه الأخير بمقبرة المعلاة فى مكة المكرمة، وذلك بعد انتهاء مراسم الصلاة عليه فى المسجد الحرام  بحضور نجله عبد الله وعدد من الشخصيات البارزة.

ولم تتمكن زوجته الفنانة صفاء أبو السعود من المشاركة في تشييع جثمان الشيخ صالح كامل، بسبب توقف خطوط الطيران بالكامل نظرا لما يشهده العالم أجمع من مواجهة فيروس .

وقال المقربين من أسرة الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تلقت الخبر وهى الآن في حالة إنهيار شديد، حيث توفى الشيخ صالح كامل بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان بصحة جيدة ولا يعانى من أي أعراض مرضية.

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جانب من تشييع جثمان الشيخ صالح كامل بحضور عدد قليل من المصلين

وكان الشيخ صالح قد وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة ، وقد ناعاه الساسة وبكاه الإعلاميون والمشاهير بالوطن العربى، وأثار نبأ وفاته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى وتداول هشتاج «#صالح_كامل» تويتر، ما أظهر مقدار ما يتمتع به من مكانة فى قلوب العرب، فلم يكن من أبرز رجال الأعمال السعوديين فقط، فقد جاء ترتيبه السابع من بين أقوى 50 شخصية عربية فى المنطقة والعالم من حيث التأثير فى مسرح الأحداث عام 2006.

نجل الشيخ صالح كامل أثناء تشييع الجثمان بمكة المكرمة
نجل الشيخ صالح كامل أثناء تشييع الجثمان بمكة المكرمة

 

ونعته أيضا الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، قائلة :" بقلوب صابرة محتسبة تنعى الغرفة رجل الخير والإحسان رئيسها الشيخ صالح كامل".

تشييع جثمان الشيخ صالح كامل بحضور عدد قليل
تشييع جثمان الشيخ صالح كامل بحضور عدد قليل

 

وقال الأمير نواف بن فيصل بن فهد فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: رحم الله الصديق والأخ الكبير‫ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأبنائه إخوانى عبدالله ومحى الدين وأسرته الكريمة وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

 

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فيما قال الخبير بمجمع الفقه الإسلامى الدكتور حسن بن محمد سفر فى نعيه للفقيد لـ«عكاظ»: «رحم الله الشيخ صالح بن عبدالله كامل وهو من أعيان البلد الحرام وعلم من أعلام المال والاقتصاد وله مكانة متميزة فى المملكة والعالم الإسلامي، فأسس صرحا اقتصاديا سماه (دلة البركة) جمعت المؤسسات التى يرأسها وساهم فى أعمال خيرية فى المملكة وخارجها، وتدرب على يديه الكثير وأخذ المشاورات فى انطلاقات أعمالهم وتجارتهم فى نجاح من خلال الاستشارات الأبوية».

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