شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى أن حل الدولتين على أساس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم فى المنطقة.

وشدد الصفدي - في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينو اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي أكد الصفدي أنه إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وشددا على ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

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