شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال والتصعيد الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية من دون توقف القتال والتصعيد الإقليمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة للحديث حول الأوضاع في ليبيا، حيث ذكر مندوب بريطانيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة حول الأوضاع فى ليبيا، أن بريطانيا قلقة من التدهور الخطير للوضع الإنسان في ليبيا.

وأضاف مندوب بريطانيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة حول الأوضاع فى ليبيا ، أنه لا نصر عسكرى في ليبيا، متابعا: نأمل بالتوصل إلى حل سياسى شامل في ليبيا.

بدورها قالت الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة، إن القتال تصاعد في المناطق المدنية ولم يتوقف بين قوات الوفاق والجيش الليبى، موضحة خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن، أنه منذ بدء العملية على طرابلس أجبر 200 ألف ليبي على الفرار من منازلهم.

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وأضافت الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة، خلال كلمتها: ندعو مجددا إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، ونطالب بوقف الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في ليبيا، ويجب محاكمة منتهكي القانون في ليبيا.

وتابعت الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة، أن فيروس كورونا يزيد من المشاكل الأمنية الموجودة في طرابلس، لافتة إلى أن مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة للقتال وتأثيرات فيروس كورونا.

واستطردت الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة: ندعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا وعودة أطراف الأزمة للعملية السياسية، ودعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا وعودة أطراف الأزمة للعملية السياسية، لافتة إلى أن الحرب في ليبيا ستتسع وستفضي لنتائج وخيمة بسبب التدخل الأجنبي.