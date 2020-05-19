لبنان يقول إنه سيفى بعقد مع "سوناطراك" وسط تحقيق قضائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء إنها ستفي بعقد لاستيراد الوقود من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق قضائي بشأن وقود ملوث شحن إلى لبنان.

ونفت سوناطراك، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث، وفي الأسبوع الماضي، وصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه "مسألة لبنانية-لبنانية" ليس للجزائر دخل فيها.

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وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود "غير المطابق" وصل إلى لبنان مرتين.

ويستخدم الوقود في محطات توليد الكهرباء التي تشغلها شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة.