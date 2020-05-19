الجزائر توسع ساعات حظر التجوال في عيد الفطر

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، توسيع ساعات حظر التجوال إلى 18 ساعة يوميا، خلال يومي عيد الفطر المبارك (يرجحا الأحد والإثنين على الأرجح)، في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

وفي بيان لرئاسة الوزراء، وصل الخليج 365، قال: "قرر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، فرض حظر تجوال جزئي يومي العيد، يشمل جميع الولايات، وذلك من الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (12.00 تغ) إلى السابعة صباحا من اليوم التالي (6.00 تغ).

كما تقرر، وفق البيان، تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية خلال يومي عيد الفطر.

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وفي 14 مايو/أيار الجاري، مددت الحكومة حظر التجوال الجزئي أسبوعين حتى 29 من الشهر نفسه.

والإثنين، اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بلجنة حكومية مكلفة بمتابعة وباء كورونا كانت قد أوصت قبل أيام بتطبيق حظر شامل يومي العيد بسبب خطر الزيارات في انتشار الوباء.

وحسب بيان سابق للرئاسة، فإن تبون أعطى تعليمات للحكومة بعد هذا الاجتماع بوضع تدابير تكميلية للحجر بمناسبة عيد الفطر.

وحتى الثلاثاء، سجلت الجزائر 7 آلاف و377 إصابة بفيروس كورونا بينها 561 وفاة، و3 آلاف و746 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.