بلدية الشعف الفرعية تصادر أكثر من 8 الاف كجم من الدقيق

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشعف الفرعية بمساندة من الجهات الأمنية أحد المستودعات ، وضبطت عدد من العمالة المخالفة تقوم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق عشوائية أفاد بذلك رئيس بلدية الشعف محمد الجفالي .

مبينا بأنه قد تم مصادرة نحو 8012 كجم من الدقيق مضيفا الى انه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات بحقهم .

مشددا على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف الاشتراطات الصحية ، مهيبا بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها . انشر الخبر :

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