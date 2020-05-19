تسجيل 1073 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1073 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16764 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة.
وقد أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.
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