الدوري السعودي نصف مليار ريال تكلفة الفترة المتبقية

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر لها لم تكشف عن هويتها، أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية تقدر بنحو نصف مليار ريال سعودي (133 مليون دولار)، كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة.
وكانت الرابطة حددت 20 أغسطس (آب) المقبل موعداً مبدئيا لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس نادي الفيصلي السعودي، فهد المدلج، في تصريحات إلى الرياضية: “المبالغ المتوقع صرفها من النادي لرواتب اللاعبين خلال 4 أشهر تتراوح ما بين 12 و16 مليون ريال حال استئناف الدوري”.
وأشار إلى أنهم في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووزارة الرياضة والرابطة، للبت في تمديد عقود إضافية للاعبين المحترفين، التي تنتهي معظمها في نهاية مايو (آيار) الجاري.
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