“الأردن” إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، اليوم الثلاثاء، أن صلاة العيد ستقام في المنازل، وذلك في ظل العمل بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم عن وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، قوله إن موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد.
وبيّن الخلايلة أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى.
ودعا الجميع إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة هذا الوباء في بلدنا المبارك.
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