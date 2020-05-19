ضبط 3 معامل مخالفة لإنتاج وبيع مطابخ الالمنيوم في وادي جليل

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعيه معامل مخالفة لإنتاج وبيع مطابخ الالمنيوم

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي ، حيث ضبطت الفرق الرقابية الميدانية 3 مواقع عبارة عن أحوشه بداخلها غرف شعبية مخالفة للنشاط وغير مرخصة ، حيث تم اتخاذ اللازم حيالها و إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية

و تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وإذ تؤكد الأمانة على المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين