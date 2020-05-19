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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ضيف رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كدت قناة أم بي سي مصر، استضافتها لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري عبر برنامج رامز مجنون رسمي مساء اليوم الثلاثاء، حيث قالت في بيان لها:
في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الكابتن سيد عبد الحفيظ كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً،
ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل. ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي
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