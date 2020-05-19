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مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ضيف رامز مجنون رسمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ضيف رامز مجنون رسمي

متابعات_ الخليج 365

كدت قناة أم بي سي مصر، استضافتها لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري عبر برنامج رامز مجنون رسمي مساء اليوم الثلاثاء، حيث قالت في بيان لها:

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في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الكابتن سيد عبد الحفيظ كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً،

 

ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل. ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي

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