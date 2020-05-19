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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة G42 الإماراتية تطلق منصة جديدة للرعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مجموعة G42 الإماراتية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عن إطلاق منصة"G42 للرعاية الصحية".
وتُوفر المنصة تقنية متطورة للباحثين والمؤسسات الطبية والمعاهد العلمية حول العالم، لتساهم في تسريع عملية الكشف عن فيروس (كوفيد-19) للأفراد المحتمل إصابتهم، إضافة إلى تسريع اكتشاف دواء شامل لعلاج المرضى.
ويلعب الابتكار والتكنولوجيا دوراً حاسماً في الجهود المبذولة للحد من الوباء، ويساهم التزام أبوظبي طويل الأمد بهذه القطاعات في تعزيز الابتكار وبناء اقتصاد متطور على المستوى المحلي والعالمي.
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