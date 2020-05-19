هواوي: مليون درهم مبيعات في أول نصف ساعة من فعالية تنزيلات العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن نجاح أول حدث رقمي مباشر وتفاعلي للمستهلكين بمناسبة العيد، حيث وصلت الصفقات إلى مليون درهم خلال النصف ساعة الأولى فقط من الحدث الذي عقد مساء الاثنين.



وتعاونت هواوي مع لاعب كرة القدم الإماراتي الشهير عادل جمال، في الحدث الذي شهد انضمام أكثر من 100 ألف شخص إلى البيع المباشر لتصل التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى 1.68 مليون تعليق.

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وشكّل الحدث مبادرة من هواوي مع النمو المتزايد بالتوجه نحو التجارة الإلكترونية والرقمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وخلال الحدث الذي عقد الليلة الماضية، حصل المستهلكون المشاركين من جميع أنحاء دولة على خصومات وصلت إلى 80% على مجموعة واسعة من أجهزة هواوي. وفي الوقت الذي يسعى فيه المستهلكون إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، نظمت هواوي الحدث الرقمي في الفترة التي تسبق الاحتفال بالعيد وذلك ضمن أهدافها بدعم المستهلكين خلال هذه الأوقات الصعبة بخصومات غير مسبوقة على مجموعة واسعة من المنتجات.

بدوره، قال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "يعتبر الوصول إلى رقم قياسي للمبيعات يبلغ مليون درهم في أول 30 دقيقة فقط من الحدث، دليل على مدى شعبية الأحداث المباشرة عبر الإنترنت مع المستهلكين. وقد استفاد المتسوقون من العروض على المنتجات سواء لهدايا العيد أو للاستخدام الشخصي، وتمكنوا من القيام بذلك من منازلهم".