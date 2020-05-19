قناة عبرية: "حزب الله" مصدر للإلهام في الشرق الأوسط

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة" عن يائير أنسباخر، المستشار العسكري والأمني في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في العام 2000، جلب على بلاده "اللبننة"، أي أن حزب الله اللبناني قد أصبح نموذجا في مقاومة الجيش الإسرائيلي.

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وأكدت القناة أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في الخامس والعشرين من مايو/آيار 2000، كانت له نتائج سلبية عدة على الداخل الإسرائيلي، من بينها أن حزب الله بات أنموذجا يحتذى به في التعامل مع إسرائيل في الشرق الأوسط، سواء من منظمات "إرهابية" فلسطينية أو دول مثل سوريا.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن سوريا على سبيل المثال قامت ببناء مدن على غرار مدن حزب الله في الجنوب اللبناني، محصنة ومبنية على الطراز الريفي، أو مبان تحت الأرض، كما فعل حزب الله تماما.

ويشار إلى أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أمر بانسحاب قواته من الجنوب اللبناني في الخامس والعشرين من مايو/أيار 2000، فيما اعتبر بأنه "فشل استراتيجي لإسرائيل"، و"انتصار معنوي لحزب الله اللبناني".