القوات العراقية تقتل 4 إرهابيين وتدمر مضافات تابعة لـ "داعش"

ونشرت وزارة الدفاع العراقية بيانا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" جاء فيه: "نفذت تشكيلات أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى ضمت قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة محافظة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل قائد العمليات ومدير استخبارات ومكافحة ديالى عملية أمنية كبيرة أطلق عليها "ثأر الشهداء" في وادي ثلاب شمال شرق ناحية السعدية".

وأضاف البيان: "واسفرت العملية عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير حزام ناسف وأربع مضافات ودراجتين ناريتين والاستيلاء على عدد من الأسلحة الخفيفة".

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".