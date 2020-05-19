الكشف عن رسالة من سليماني إلى "الشهيد الحي" قبل اغتياله

وذكرت قناة "الميادين"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال الراحل، قاسم سليماني، قد بعث برسالة للضيف، قال فيها إن "إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار"، موجها التحية إلى "الشعب الفلسطيني الشجاع، في ظل حصار المظلوميّة أمام عيون ملايين المسلمين".

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ووصف سليماني، محمد الضيف، بـ"الشهيد الحيّ والمقاوم الشجاع"، مبلغا إياه "شوقه للمرابطين في الجبهة الأطهر"، قائلا: "طمئنوا الجميع أن إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار".

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ووجه الجنرال قاسم سليماني في رسالته لمحمد الضيف، التحية والسلام، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واصفا إياه بـ"المناضل المقاوم"، مؤكدا أن الدفاع عن فلسطين "شرف لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب مقابل أيّ من متاع الدنيا"، منوها إلى أن "أصدقاء فلسطين أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا، هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى".

وختم سليماني رسالته لقائد كتائب القسام، بالقول: "آمل أن يوفقنا الله الحضور إلى جانبكم، ويبلغنا أملنا بالشهادة في سبيل فلسطين".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.