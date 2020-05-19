السعودية: تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.

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