غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة، بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري مؤخراً.

وأضافت إن الإصابات هي "لسيدة مسنة في السبعينيات من عمرها، وشاب أربعيني، وشاب يبلغ من العمر 19 عاما".

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة، إلى 23 شخصا، تعافى منهم 16 شخصا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.