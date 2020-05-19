العراق.. مقتل ضابط شرطة ومدني بانفجارين في بغداد وديالى

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قتل ضابط شرطة ومدني، الثلاثاء، جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالعاصمة العراقية بغداد ومحافظة ديالى (شرق)، بحسب مصدرين أمنيين.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول، إن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وفي حادث آخر، قال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي للأناضول، إن ضابط شرطة برتبة ملازم (لم يذكر اسمه) قتل بانفجار عبوة ثبتها مجهولون، يشتبه بأنهم من مسلحي "داعش"، بسيارته في قضاء المقدادية بديالى.

وفي سياق متصل، أضاف الكاملي أن 4 من مسلحي تنظيم "داعش" قتلوا على يد قوات الجيش خلال عملية مداهمة مخابئ في وادي ثلاب على بعد 80 كلم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

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وأضاف الكاملي أن قوات الجيش دمرت، خلال العملية، 6 مخابئ لمسلحي التنظيم في المنطقة ذاتها.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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